Asgeir Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Thor Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asgeir Thor Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asgeir Thor Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asgeir Thor Magnusson 22 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ásgeir Þór Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asgeir Thor Magnusson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Asgeir Thor Magnusson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asgeir Thor Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asgeir Thor Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asgeir Thor Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asgeir Thor Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2008 yılında Valur

9 Mayıs 2011 yılında Höttur

23 Eylül 2011 yılında Valur

21 Temmuz 2012 yılında Leiknir

16 Ekim 2012 yılında Valur

1 Ağustos 2015 yılında Thróttur Vogum

31 Mart 2016 yılında Valur

27 Temmuz 2016 yılında Fjardabyggd

17 Ekim 2016 yılında Valur

30 Mart 2019 yılında Stjarnan

22 Şubat 2020 yılında Leiknir

25 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2021 yılında Valur

Asgeir Thor Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asgeir Thor Magnusson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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