Asgeir Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Thor Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asgeir Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asgeir Thor Magnusson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Asgeir Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Thor Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asgeir Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Thor Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asgeir Thor Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asgeir Thor Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asgeir Thor Magnusson 22 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ásgeir Þór Magnússon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asgeir Thor Magnusson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Asgeir Thor Magnusson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asgeir Thor Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asgeir Thor Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Asgeir Thor Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asgeir Thor Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2008 yılında Valur

9 Mayıs 2011 yılında Höttur

23 Eylül 2011 yılında Valur

21 Temmuz 2012 yılında Leiknir

16 Ekim 2012 yılında Valur

1 Ağustos 2015 yılında Thróttur Vogum

31 Mart 2016 yılında Valur

27 Temmuz 2016 yılında Fjardabyggd

17 Ekim 2016 yılında Valur

30 Mart 2019 yılında Stjarnan

22 Şubat 2020 yılında Leiknir

25 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2021 yılında Valur

Asgeir Thor Magnusson kimdir

Asgeir Thor Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asgeir Thor Magnusson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Asgeir Thor Magnusson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Lachlan Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lachlan Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andri Adolphsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Adolphsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andri Adolphsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Adolphsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ye Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ye Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ye Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ye Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gudmundur Andri Tryggvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Andri Tryggvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gudmundur Andri Tryggvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gudmundur Andri Tryggvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi