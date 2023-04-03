Asger Sondergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asger Sondergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asger Sondergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Asger Sondergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Asger Sondergaard 4 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Asger Søndergaard Christensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Asger Sondergaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Asger Sondergaard'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Asger Sondergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Asger Sondergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19
Asger Sondergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Asger Sondergaard şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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