Ashay Sewlall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashay Sewlall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashay Sewlall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashay Sewlall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashay Sewlall 22 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashay Sewlall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 28 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Ashay Sewlall'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashay Sewlall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashay Sewlall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashay Sewlall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashay Sewlall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Aralık 2019 yılında Richards Bay

Ashay Sewlall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashay Sewlall şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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