ASHİB’in hedef pazarları Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, 2019 yılında 345,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yamanyılmaz, aynı dönemde en fazla dış satımı komşu ülkeler Irak ve Suriye'ye yaptıklarını belirtti. Orta Doğu pazarındaki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerinin hayvansal gıda sektörünü alternatif arayışına yönelttiğini söyleyen Yamanyılmaz, hedef pazar olarak seçtikleri Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getirip, Kenya ve Gana'da direk satış yapabilecek şirket kurma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Başkan Yamanyılmaz, 2018'i 356,5 milyon dolar ile kapatan ASHİB'in 2019 yılında 246 bin ton ürün ihraç ederek, ülkeye 345 milyon 554 bin dolar döviz kazandırdığını ifade etti. ASHİB'in 2019 ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Yamanyılmaz, "Birliğimiz, 80 bin ton miktar ve 109 milyon dolar değer ile en fazla kümes hayvanları etleri ve sakatatları ihraç etti. Kuş ve kümes hayvanları yumurtaları 61 bin ton miktar ve 53 milyon dolar ile ikinci sırada, süt tozu 21 bin ton miktar ve 43,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. 2019'da iki katını aşkın oranda ihracatımızı artırdığımız ürünlerin başında süt tozu, balık filetoları, canlı koyun, canlı sığır ve sığır etleri geldi" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında Irak birinci

Birliğin 2019 yılı ihracatını ülkelere göre mercek altına alan Yamanyılmaz, ana pazarın Irak olduğunu, ilk 10 ülke içinde Suriye, Lübnan, Almanya, Bangladeş, Pakistan, Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığını bildirdi. Yamanyılmaz, "2019'da Irak 161 milyon dolar ile yıllık ihracatımızdan yüzde 47'lik pay aldı. Suriye, 62,5 milyon dolar ile ikinciliği, Lübnan 19 milyon dolar ile üçüncülüğü elde etti" diye konuştu.

Yamanyılmaz, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin ihracatını iller bazında incelendiğinde ilk sırada Adana'nın görüldüğünü duyurdu. ASHİB'in ihracatını sektörel bazda değerlendiren Yamanyılmaz, "Adana, 80 bin ton miktar ve 118,5 milyon dolar değer ile birinci, Mersin 59 bin ton miktar ve 99 milyon dolar değer ile ikinci, Konya 35,5 bin ton miktar ve 37,8 milyon dolar değer ile üçüncü, Hatay 17,3 bin ton miktar ve 29 milyon dolar değer ile dördüncü, Kayseri 27 bin ton miktar ve 21,4 milyon dolar değer ile beşinci, Karaman 9,5 bin ton miktar ve 7,7 milyon dolar değer ile sekizinci sırayı aldı" ifadelerini kullandı.

Hayvansal gıda ihracatında İstanbul lider

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün Türkiye geneli 2019 ihracatının yüzde 9 artışla, 2,5 milyar dolar olarak raporlara yansıdığını aktaran Yamanyılmaz, eş değer dönemde en çok en çok ihracat yapan ilin 459,3 milyon dolar ile İstanbul olduğunu, ikincilikte 366,5 milyon dolar ile Muğla'nın, üçüncülükte 366 milyon dolar ile İzmir'in yer aldığını dile getirdi. Sektörün en çok ihracat yaptığı ürün grupları ve ülkelerini ele alan Yamanyılmaz şunları söyledi:

"Kümes hayvanları etleri ve sakatatları 457 bin ton miktar ve 572 milyon dolar değer ile birinci, taze soğutulmuş balıklar 121 bin ton miktar ve 510 milyon dolar ile ikinci, kuş ve kümes hayvanları yumurtaları 272 bin ton miktar ve 294 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Sektörümüzün en çok ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ilk üç sırada 582 milyon dolar Irak, 143 milyon dolar ile Hollanda, 115 milyon dolar ile Suriye yer aldı."

"Afrika'da etkin olmak için şirket kuruyoruz"

Hayvansal gıda sektörünün ana pazarını oluşturan Orta Doğu'da ülkelerindeki istikrarsızlık, jeopolitik riskler, kanatlı hayvan eti ve yumurtada korumacılık tedbirlerinden dolayı alternatif pazar arayışına yönlendirdiğini vurgulayan Yamanyılmaz, hedef olarak seçtikleri Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde önemli gelişmeler elde ettiklerini söyledi. Yamanyılmaz, "Doğu Afrika'nın ortasında bulunan Kenya'da direk satış yapabileceğimiz bir şirket kuruyoruz. Gana'da da benzer bir model uygulayıp, ihracatımızı yükseltmenin gayretindeyiz. Afrika'daki 52 ülkenin 24'ünde etkin olmayı amaçlıyoruz. Latin Amerika pazarına Venezuela ve Kolombiya üzerinden giriş yaptık ve önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Ülkemizden uzaklaştıkça en büyük sorun olarak karşımıza navlun maliyetleri çıkıyor. Navlun fiyatları konusunda hükümetimizden destek bekliyoruz. 2019'da sektörümüzün yaşadığı kayıpları, yeni yılda istikrarlı pazarlarda daha etkili olarak kapatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA