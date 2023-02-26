Ashkan Dejagah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkan Dejagah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ashkan Dejagah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ashkan Dejagah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ashkan Dejagah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkan Dejagah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ashkan Dejagah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkan Dejagah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashkan Dejagah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashkan Dejagah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashkan Dejagah 5 Temmuz 1986 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da سید اشکان دژاگه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashkan Dejagah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Ashkan Dejagah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashkan Dejagah'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ashkan Dejagah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ashkandejagah/

http://facebook.com/ashkandejagah

Ashkan Dejagah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashkan Dejagah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ashkan Dejagah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashkan Dejagah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2001 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2002 yılında Hertha BSC U19

1 Ocak 2004 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2004 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2007 yılında Wolfsburg

31 Ağustos 2012 yılında Fulham

29 Temmuz 2014 yılında Al-Arabi SC

30 Ocak 2017 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Nottm Forest

1 Ağustos 2018 yılında Tractor Sazi

17 Ağustos 2021 yılında Al-Shahania SC

19 Temmuz 2022 yılında Foolad

Ashkan Dejagah kimdir

Ashkan Dejagah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashkan Dejagah şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reinickendorfer Füchse, Tennis Borussia Berlin (-2000), Hertha BSC (2000-12/2003)

Ashkan Dejagah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 21 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 11 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

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Ashkan Dejagah nereli

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