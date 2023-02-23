Ashley Coffey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Coffey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Coffey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Coffey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Coffey 1 Aralık 1993 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ashley Mark Coffey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Coffey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DA Sport Consulting yapmaktadır. Ashley Coffey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ashley Coffey'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ashley Coffey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Coffey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashley Coffey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Coffey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Whitby

1 Temmuz 2019 yılında Huddinge IF

1 Ocak 2020 yılında IFK Haninge

19 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

6 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Ashley Coffey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Coffey şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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