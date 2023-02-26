Ashley Du Preez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Du Preez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Du Preez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Du Preez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Du Preez 16 Temmuz 1997 tarihinde Stellenbosch, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Du Preez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forwardzone Football Limited yapmaktadır. Ashley Du Preez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashley Du Preez'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashley Du Preez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ashleyslosh?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Ashley Du Preez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Du Preez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ashley Du Preez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Du Preez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2022 yılında Kaizer Chiefs

Ashley Du Preez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Du Preez şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ashley Du Preez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 19 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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