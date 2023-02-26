Ashley Nel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Nel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Nel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Nel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Nel 27 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Nel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthlete yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashley Nel'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashley Nel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Nel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashley Nel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Nel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cape Town City

Ashley Nel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Nel şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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