Ashley Wyngaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Wyngaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Wyngaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Wyngaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Wyngaard 19 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Wyngaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ashley Wyngaard'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashley Wyngaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Wyngaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashley Wyngaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Wyngaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Wyngaard şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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