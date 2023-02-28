Ashot Adamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashot Adamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashot Adamyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashot Adamyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashot Adamyan 15 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Адамян Ашот Арташесович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashot Adamyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ashot Adamyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ashot Adamyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashot Adamyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashot Adamyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashot Adamyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashot Adamyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Mika Erewan II

1 Temmuz 2016 yılında Banants II

1 Temmuz 2018 yılında Gandzasar II

1 Ekim 2018 yılında Gandzasar

31 Ocak 2021 yılında FC Noah

31 Ağustos 2022 yılında L. Artsakh

Ashot Adamyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashot Adamyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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