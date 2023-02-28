Ashot Kocharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashot Kocharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashot Kocharyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashot Kocharyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashot Kocharyan 13 Temmuz 1999 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Աշոտ Քոչարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashot Kocharyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ashot Kocharyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan II futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan II takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashot Kocharyan'nin FC Ararat Yerevan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashot Kocharyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashot Kocharyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashot Kocharyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashot Kocharyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pyunik II

1 Ocak 2020 yılında Gandzasar

21 Şubat 2021 yılında Alashkert

1 Ağustos 2021 yılında L. Artsakh

23 Temmuz 2022 yılında Ararat II

Ashot Kocharyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashot Kocharyan şuan FC Ararat Yerevan II takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ashot Kocharyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Banants (2005-2017)

Ermenistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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