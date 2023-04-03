Ashot Mikaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashot Mikaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashot Mikaelyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ashot Mikaelyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ashot Mikaelyan 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Աշոտ Միքայելյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ashot Mikaelyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ashot Mikaelyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ashot Mikaelyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ashot Mikaelyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Ashot Mikaelyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ashot Mikaelyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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