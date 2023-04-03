Ashot Mikaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashot Mikaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ashot Mikaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ashot Mikaelyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.