Ashraf Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashraf Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashraf Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashraf Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashraf Magdy 26 Temmuz 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اشرف مجدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashraf Magdy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ashraf Magdy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ashraf Magdy'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashraf Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashraf Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashraf Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashraf Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında El Makasa

31 Ocak 2019 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2019 yılında El Makasa

31 Ocak 2021 yılında Aswan SC

8 Eylül 2021 yılında Future FC

1 Ekim 2022 yılında Gaish

Ashraf Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashraf Magdy şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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