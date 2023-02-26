Ashraf Rabah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashraf Rabah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashraf Rabah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashraf Rabah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashraf Rabah 10 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אשרף רבאח şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashraf Rabah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ashraf Rabah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 6 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Ashraf Rabah'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ashraf Rabah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashraf Rabah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashraf Rabah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashraf Rabah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Haifa

2 Ekim 2013 yılında SC Karmiel Zfat

21 Ocak 2014 yılında Hapoel Haifa

22 Ocak 2014 yılında I. Majd al-Krum

30 Haziran 2015 yılında Hapoel Haifa

10 Eylül 2015 yılında H. Baqa al-Gh.

5 Eylül 2016 yılında Hapoel Ikhsal

1 Temmuz 2017 yılında Hilal Al-Quds

17 Aralık 2017 yılında H. Umm al-Fahm

23 Ağustos 2018 yılında M. Ahi Nazareth

28 Temmuz 2019 yılında Hapoel Hadera

20 Ocak 2020 yılında M. Ahi Nazareth

6 Ağustos 2020 yılında SC Kfar Qasem

6 Aralık 2020 yılında M. Bnei Reineh

Ashraf Rabah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashraf Rabah şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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