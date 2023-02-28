Ashtone Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashtone Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashtone Morgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashtone Morgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashtone Morgan 9 Şubat 1991 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Guyana uyrukludur.Gerçek adı da Ashtone Wayne Henry Morgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashtone Morgan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ashtone Morgan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ashtone Morgan'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashtone Morgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashtone Morgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashtone Morgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashtone Morgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Toronto

20 Mart 2015 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2015 yılında Toronto

22 Nisan 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

12 Mayıs 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında Toronto

21 Ocak 2020 yılında Salt Lake

1 Şubat 2022 yılında Forge FC

Ashtone Morgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashtone Morgan şuan Forge FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ashtone Morgan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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