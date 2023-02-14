Ashvin Balaruban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashvin Balaruban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashvin Balaruban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashvin Balaruban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashvin Balaruban 8 Ağu 2001 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sri Lanka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashvin Balaruban Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Ashvin Balaruban, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashvin Balaruban'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ashvin Balaruban Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ashvin Balaruban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashvin Balaruban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashvin Balaruban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U18

4 Eylül 2019 yılında Luzern U21

24 Ocak 2020 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2022 yılında FC Luzern

5 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Ashvin Balaruban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashvin Balaruban şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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