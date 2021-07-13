Aşı adaletsizliği DSÖ'nün gündeminde! Fakir ülkeler aşıya ulaşamazken, zengin ülkeler takviye doz sipariş ediyor

Koronavirüsle mücadele sürecinde dünya genelinde aşılama adaletsizliği yaşanıyor. Zengin ülkelerin aşı stoku yapmasına karşın, fakir ülkeler aşıya ulaşmakta sorunlar yaşıyor. Kimi ülkeler aşılama sürecini yürütemezken, zengin ülkelerde başlatılan aşı stoku tepkilere neden oluyor. Aşılama adaletsizliği hakkında sık sık açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni bir uyarı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada, takviye doz siparişlerinin yapılmaması gerektiği vurgulandı.



"ZENGİN ÜLKELER TAKVİYE DOZ SİPARİŞİNDEN VAZGEÇMELİ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılama çalışmalarını değerlendirerek, dünyaya çağrılarda bulundu. Birçok ülkenin hala aşıları temin edemediğine dikkat çeken Ghebreyesus, zengin ülkelerin aşılanmış nüfusları için takviye dozlarını sipariş etmemeleri gerektiğini belirtti. Öte yandan delta varyantının etkisini sürdürdüğü ve dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, bu durumun salgın kaynaklı ölümlerin arttığını söyledi. Delta varyantının artması ile birçok ülkenin sağlık çalışanlarını koruyacak yeterli aşı dozlarını temin edemediğini vurguladı.

"DELTA VARYANTI 104'TEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ"

Yayılmaya devam eden delta varyantının şu anda 104’ten fazla ülkede görüldüğü bilgisini paylaşan Ghebreyesus, “Delta varyantı dünyayı hızla kasıp kavuruyor ve corona virüsü vakalarıyla ölümlerin yeniden artmasına yol açıyor. Corona virüsü aşılarının küresel tedarik açığı çok dengesiz ve adaletsiz. Diğer ülkeler sağlık çalışanlarını ve en savunmasız kişileri aşılamaya yetecek kadar doz temin etmeden önce bazı ülkeler ve bölgeler milyonlarca takviye dozu sipariş ediyor” dedi.

AŞI PAYALAŞIM PROGRAMINA DESTEK

Nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde aşı siparişinin olmaması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, bunun yerine aşıların orta ve düşük gelirli ülkeler için tasarlanan aşı paylaşım programı COVAX’a verilmesi gerektiğini belirtti.