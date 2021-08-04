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  3. Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı

Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre bu aşının randevusuz yapılamayacağını söylemişti. Son gelen bilgilere göre Biontech şirketinin koronavirüs aşıları ülkemize getirildi.

Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışı düşürmemiz için her fırsatta aşılama sırası gelenin yaptırması gerektiğini vurgulayan Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Biontech aşısının tedarik zincirinde sıkıntı yaşandığını ifade etmişti. Sağlık Bakanı, tedarik sağlanana kadar sadece randevulu kişilerin hastaneye gitmesini istese de bu aşının randevuları iptal edilmişti. Son bilgilere göre Biontech'in yeni sevkiyatı geldi ve aşılamalara yeniden başlanacak.

Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı

YENİ SEVKİYAT ANKARA'YA İNDİ

Son olarak Biontech'in ürettiği aşıların yeni sevkiyatının uçakla Ankara'ya getirildiği ifade edildi. Aşılarla ilgili randevu sisteminin, 5 Ağustos'tan itibaren yeniden açılacağı ve aşılamaya başlanacağı kaydedildi.

UYGULANAN AŞI SAYISI

Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndaki verilere göre, şu ana kadar toplam yapılan aşı sayısı 74 milyon 205 bin 803 Covid-19 aşısı yapıldı.

Bu aşıların 41 milyon 264 bin 425'i birinci doz, 27 milyon 779 bin 95'i ikinci doz olarak açıklandı.

Aşı bekleyenlere müjde! Biontech aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı

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