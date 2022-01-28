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Aşı "Dayatması" karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! "Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım"

Abdurrahman Dilipak, maskenin hastalığı daha da bulaşıcı hale getirdiğini savunmaya devam ediyor. Son olarak cuma namazı önerisinde bulunan Dilipak, "Hadi bu günden itibaren maskeleri çöpe atalım" ifadelerini kullandı.

Aşı "Dayatması" karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! "Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, her fırsatta koronavirüs aşı dayatmasına karşı olduğunu, maske, mesafe ve tedbirlerin alınmaması durumunda bir sorunla karşılaşılmayacağını savunmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden cuma namazı cemaatine seslenen Dilipak, bir öneride bulundu. "Hadi bu günden itibaren maskeleri çöpe atalım" diyen ünlü yazar takipçilerinden tam destek alırken, bazı okurlarından eleştiri aldı.

Aşı Dayatması karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım

"BAKALIM CEMAAT MASKE TAKACAK MI?"

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında maske ve mesafenin bir önemi olmadığına dikkat çeken, bunun yanı sıra maskelerin hastalığı daha da bulaşıcı hale getirdiğine dikkat çeken Dilipak, "Niye anlamsız bir inatla, faydasız şeyleri savunup duruyorsunuz ki! Maske korumaz, bulaşı arttırır, daha ağır geçirirsiniz, ölümcül olabilir. Maske takacaksanız, bone de takın, eldiven de özel gözlük takın ve maskenizi çöpe atmayın, tıbbi atık statüsünde imha edin." ifadelerini kullanmış, "Neden faydasız şeyleri savunuyorsunuz?" çıkışında bulunmuştu.

Aşı Dayatması karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım

Tüm bunların ardından, cuma cemaatine seslenen Yeni Akit yazarı, "Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım. Bakalım bu cuma cemaat maske takacak mı? Kimi hala evinden seccade getiriyor, kimi hala saf tutmuyor, çoğu hala maskeli, hem de gözüne kadar. Fasıkların getirdiği haberlere inanmamanız gerekmez mi idi?" ifadelerini kullandı.

Aşı Dayatması karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım

Fasık: Allah'a itaat etmekten büyük ölçüde çıkıp dinin sınırlarını aşan kimselere denir.

Büşra Mercimek
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