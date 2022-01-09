Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak, Karamürsel Belediyesi'nin aşı şartına tepki gösterdi! "Haşrolacaksınız!"

Kocaeli Karamürsel Belediyesi, toplum sağlığı için aşı şartı getirdi. Belediyenin aldığı karara göre; İş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlerini yapmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları şartı aranacak. Aşı takvime uymayan başvuru sahiplerinin, Karamürsel Belediyesi'nden ruhsatlarını temin edemeyeceği bilgisine sinirlenen Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında tepkisini dile getirdi.

"HAŞROLUNACAK"

Geçtiğimiz yıl, aşı karşıtlarının Maltepe mitinginde konuşma gerçekleştiren Abdurrahman Dilipak, Karamürsel Belediyesi'nin aşı şartına tepki gösterdi. Dilipak paylaşımında, "Ya Rab! Ne günlere kaldık kim, kimi veli ediniyorsa, onlarla haşrolunacak!" ifadelerine yer verdi.

Aşılara ilişkin de bir yazı yazan Dilipak, "Ölümü sağlık diye pazarlayan bir akılla baş etmeye çalışıyoruz. Şeytanı Melek diye pazarlıyorlar, cehennemi cennet diye.. Ve buna inananlar da var.. Dağ başını duman almış, Sakarya artık boz bulanık.." ifadelerine yer verdi.