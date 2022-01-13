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  3. Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan "maske" çıkışı! "Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!"

Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan "maske" çıkışı! "Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!"

Aşı dayatması karşıtlığıyla bilinen Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PCR işleminin kaldırılmasının hemen ardından, sosyal medya hesabında sert eleştirilerde bulundu. Dilipak, aşıların da, PCR testlerinin de yalan olduğunu savunarak "PCR yalan çıktı, aşı da maske de yalan!" ifadelerine yer verdi.

Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan "maske" çıkışı! "Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!"

Geçtiğimiz yıl Maltepe'de düzenlenen aşı karşıtları mitinginde konuşmacı olan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın, koronavirüs sürecinde uygulanan programlara da karşı olduğu biliniyor. Son olarak, PCR işlemlerinin kaldırılması haberlerinin ardından sosyal medya hesabında sert açıklamalara yer veren Dilipak, bu defa maskenin de koronavirüsten korumadığını, aksine insana, çevreye ve hayvana zararı olduğunu savundu.

Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan maske çıkışı! Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!

"MASKEYİ İMHA EDİN"

PCR testlerinin yüzde 50 doğru sonuç verdiğine değinen Dilipak, "yazı tura atsanız daha iyi" yorumunda bulunurken, ilaçların ve testlerin etmediği gibi, maske ve aşılarında fayda etmeyeceğini savundu. Dilipak, "Niye anlamsız bir inatla, faydasız şeyleri savunup duruyorsunuz ki! Maske korumaz, bulaşı arttırır, daha ağır geçirirsiniz, ölümcül olabilir. Maske takacaksanız, bone de takın, eldiven de özel gözlük takın ve maskenizi çöpe atmayın, tıbbi atık statüsünde imha edin.Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan maske çıkışı! Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!Bu maske uygulaması, bu şekli ile çevreye, insanlara, hayvanlara zarar veriyor. Sizi ikna edip yalanlarına inandıranlar mızrak çuvala sığmayınca yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Kılavuzu DSÖ olanın hali ortada. Yanlışın neresinden dönülürse orası kardır." ifadelerine yer verdi.

Aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan maske çıkışı! Niye faydasız şeyleri savunuyorsunuz? Maske de yalan!

Büşra Mercimek
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