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Aşı karşıtı genç adam ölmeden önce eşine ''O aşıyı keşke yaptırsaydım'' mesajı atmış!

Amerika'da yaşayan Michael Freedy koronavirüsten ölmeden önce eşine gönderdiği son mesajla hüzne boğdu. Mesajında ''O aşıyı keşke yaptırsaydım'' diyen Freedy, entübe edildikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Aşı karşıtı genç adam ölmeden önce eşine ''O aşıyı keşke yaptırsaydım'' mesajı atmış!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 39 yaşındaki Michael Freedy'in ölmeden önce eşi Jessica DuPreez'e aşı olmadığı için pişman olduğunu söyledi. 

5 çocuklu çift tatil gittikten sonra aşı karşıtı olan Freedy aşı olmadı ve salgına yakalandı. Son günlerini yoğun bakımda makine yardımıyla nefes alarak geçiren  Michael'ın yoğun bakıma kaldırılmadan önce eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı. 

''1 YIL BEKLEMEK İSTEMİŞTİ''

Eşi vefat ettikten sonra bir televizyon kanalına röportaj veren Michael'In eşi Jessica, "İnsanlara ne gibi etkileri olduğunu görmek için aşının piyasaya sürülmesinden itibaren sadece bir yıl beklemek istedi. Ancak bunun boş bir gerekçe olduğunu hastane odasında gördü. Ben ve en büyük oğlum ise aşı olmuştuk. Ona yeterince aşı olması yönünde ısrar etmediğimiz için çok pişmanım. Onunla 30 yıl daha yaşamayı çok isterdim. Birkaç gün oksijen verildi, ancak durumu düzelmedi. Altı gün hastanede kaldıktan sonra bana mesaj atıp yoğun bakıma kaldırıldığını, beni sevdiğini ve keşke aşı olsaydım şeklinde yazdığını gördüm. Doktorlar onu entübe etti ama o hayatını kaybetti'' diye konuştu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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