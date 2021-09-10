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Aşı karşıtı kişi korona oldu, hayatını kaybetti

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Ramazan Kurtyemez (71) aşı olmayı reddetti. Koronavirüs bulaşan kişi hayata gözlerini yumdu.

Aşı karşıtı kişi korona oldu, hayatını kaybetti

Denizli Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının tüm ikna çabalarına rağmen Covid-19 aşısı olmayı kabul etmedi.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve korona testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah saatlerinde öldü.

Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.

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