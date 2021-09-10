Aşı karşıtı kişi korona oldu, hayatını kaybetti
Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Ramazan Kurtyemez (71) aşı olmayı reddetti. Koronavirüs bulaşan kişi hayata gözlerini yumdu.
Denizli Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının tüm ikna çabalarına rağmen Covid-19 aşısı olmayı kabul etmedi.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve korona testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah saatlerinde öldü.
Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.