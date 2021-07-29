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Aşı karşıtı Matthew Keenan'in ölmeden önceki son sözleri: "Keşke aşı olsaydım"

İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs aşılarına karşı çıkan 3 çocuk babası Matthew Keenan koronavirüse yakalandı. Durumu gittikçe kötüleşen Keenan hayatını kaybetti.

Aşı karşıtı Matthew Keenan'in ölmeden önceki son sözleri: "Keşke aşı olsaydım"

İngiltere'de yaşayan ve aşı karşıtı olan 3 çocuk babası Matthew Keenan, koronavirüse yakalanmaktan kurtulamadı. Her geçen gün durumu ağırlaşan Keenan hayatını kaybetti.  Futbol antrenörü olan Keenan'ın ölümünden önce hastanedeki arkadaşlarına ve doktorlara zamanı geri döndürmek ve aşı olmak istediğini söylediği ifade edildi.

ATLATACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Bağışıklık sistemine güvendiğini söyleyen ve bu hastalığı aşısız atlatabileceğini düşünen Keenan’ın çevresindekiler bu hastalığın üstesinden geleceği düşünüyordu. Ancak Keenan giderek kötüleşmeye başladı. Bradford Royal Infirmary hastanesinde tedavi altına alınarak solunum cihazına bağlandı.

Aşı karşıtı Matthew Keenan'in ölmeden önceki son sözleri: "Keşke aşı olsaydım"

"KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

Keenan ölüme yavaş yavaş yaklaştığını anladı ve durumunun daha kötüye gittiğini hissettiğini söyledi.

Ölmeden önce aşı karşıtı olmaktan dolayı pişmanlığını dile getiren Keenan arkadaşlarına ve doktorlara zamanı geri almak istediğini söyledi: “Keşke aşı olsaydım” diye itirafta bulundu.

Keenan arkadaşlarına ve doktorlarına bu itirafı yaptıktan iki hafta sonra hayatını kaybetti.

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