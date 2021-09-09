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  3. Aşı karşıtı miting karmaşası! Maltepe Kaymakamlığı izin vermedi, İstanbul Valiliği izin verdi

Aşı karşıtı miting karmaşası! Maltepe Kaymakamlığı izin vermedi, İstanbul Valiliği izin verdi

Maltepe Kaymakamlığının aşı karşıtı mitinge izin vermediğini açıklamasına karşın İstanbul Valiliğinin söz konusu mitinge izin verdiği açıklandı.

Aşı karşıtı miting karmaşası! Maltepe Kaymakamlığı izin vermedi, İstanbul Valiliği izin verdi

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılara karşı olan kişilerin örgütlenerek "Özgürlüğün için plandemiye dur de" sloganıyla 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 - 18.00 arasında gerçekleştirecekleri mitinge Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmezken İstanbul Valiliği tarafından da izin verildiği ortaya çıktı. 

İZİN VERİLMİŞ

Anadolu Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın Anayasayı Koruma İnsiyatifi Bir araya geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting alanında yapacağı mitinge salgın tedbirlerine uyulmak maksadıyla izin verildiği ortaya çıktı. Ayrıca söz konusu karara imzayı Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit'in imza attığı görüldü. 

İşte valiliğin verdiği izin kararı:

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istenildigi, Valiligimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır.

Bahse açık yer toplantısı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim."

{TITLE_STRIP}Son dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermedi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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