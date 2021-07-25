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Aşı karşıtı sözleriyle ünlüydü, koronadan öldü

ABD'de aşı karşıtı söylemleriyle ünlenen Stephen Harmon, koronavirüse yakalandıktan kısa bir süre sonra entübe edildi. Virüse daha fazla dayanamayan Harmon hayatını kaybetti. 34 yaşındaki genç adam, aşının 'ölüm gibi' yan etkileri olduğunu savunmuştu.

Aşı karşıtı sözleriyle ünlüydü, koronadan öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Stephen Harmon, geçtiğimiz yıl  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu. Geçen hafta da koronaya yakalanan Harmon, yaşamını yitirdi. 

''KORONAVİRÜSE YAKALANIRSAM KARANTİNAYA GİRER KURTULURUM'' DEMİŞTİ

Harmon, geçen yıl sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Aşılar yüzde 90-95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz, ölüm gibi. Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu %99 etkili” demişti.

''BENİM İÇİN DUA EDİN''

Entübe edilmeden önce son kez paylaşım yapan Harmon, oksijene bağlandığını söyleyerek, “Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin” diye konuştu. 

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