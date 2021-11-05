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  3. Aşı Karşıtları Partisi geliyor! "Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız"

Aşı Karşıtları Partisi geliyor! "Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız"

Kırıkkale'de noterlik yapan Hacı Ali Özhan isimli avukat, aşı karşıtlığını temsil eden Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceğini açıkladı.

Aşı Karşıtları Partisi geliyor! "Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız"

Toplumda koronavirüs aşısı olmak istemeyenler olarak bilinen aşı karşıtları siyasi parti kuruyorlar. Kırıkkale'de noterlik yapan Avukat Hacı Ali Özhan, gelecek hafta Dayatmasız Yaşam Partisi'nin (DYP) kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verileceğini belirtti.

Aşı Karşıtları Partisi geliyor! Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız

Özhan mücadelelerinin aşı, maske ve zorunlu PCR testlerine karşı olduğunu söyledi. Siyasi anlamda çalışmaları olmayacağını belirten Özhan, "Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini fesh edecek” dedi.

Aşı Karşıtları Partisi geliyor! Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız

"VÜCUT BENİM, KARARIMA SAYGI DUY"

Parti programında yer alacakları Özhan şöyle ifade etti. İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşı olduklarını söyledi. Aşı isimli kimyasal sıvıyla kurulacak çipli takip sisteminin robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçladığını ve bu planların karşısında olduklarını belirtti. Yurtdışına çıkışta ve girişte uygulanan aşı ve PCR test zorunluluğuna karşı olduklarını belirten Özhan, maske dayatılmasına da itiraz ettiklerini söyledi. Özhan, "Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz'' sözleriyle isteklerini dile getirdi.

Aşı Karşıtları Partisi geliyor! Robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız

‘BÜYÜK UYANIŞ' MİTİNGİ DÜZENLEMİŞLERDİ

11 Eylül tarihinde İstanbul Maltepe'de aşı karşıtları ‘Büyük Uyanış' isimli açık hava mitingi düzenlemişlerdi. Geçen günlerde ise benzer bir gösteri Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde gerçekleşti.

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