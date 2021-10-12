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  3. Aşı karşıtlarının kanıt gösterdiği makale geri çekildi! Üniversite yaptığı "Kalp kası iltihabına neden oluyor" çalışması için özür diledi!

Aşı karşıtlarının kanıt gösterdiği makale geri çekildi! Üniversite yaptığı "Kalp kası iltihabına neden oluyor" çalışması için özür diledi!

Aşı karşıtlarının kanıt olarak gösterdiği, aşıların kalp iltihabına sebep olduğuna yönelik yapılan çalışmanın makalesi Kanada'daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü tarafından geri çekildi. Üniversite makale için özür yayınlarken, araştırmada korona aşısı yapılan bin kişiden birinin kalp kası iltihaplanması (miyokardit) yaşayabileceği ifade edilmişti.

Aşı karşıtlarının kanıt gösterdiği makale geri çekildi! Üniversite yaptığı "Kalp kası iltihabına neden oluyor" çalışması için özür diledi!

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada koronavirüs aşılarının kalp iltihabına sebep olduğunun tespit edildiği söylendi.

Ancak yanlış bir hesaplamayla ortaya çıkan kalp rahatsızlığı riskini arttırdığı belirtilen makale üniversite tarafından geri çekildi.

Aşı karşıtlarının kanıt gösterdiği makale geri çekildi! Üniversite yaptığı

ÜNİVERSİTE ÖZÜR YAYINLADI

Korona aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı. Çalışmada aşılanan bin kişiden birinin kalp kası iltihaplanması (miyokardit) yaşayabileceği belirtiliyordu.

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