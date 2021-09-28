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  3. Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Okul, sinema, tiyatro girişlerinde veya şehirlerarası toplu taşımada aşı kartı veya negatif PCR testi sonucu istenilecek. Bundan dolayı aşısını yaptıran vatandaşlar "Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır?” sorularına internette cevap arıyor.

Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi ve iki doz aşısını olmuş kişiler alabiliyor. ‘E-Nabız’ ve ‘Hayat Eve Sığar (HES)’ uygulamalarından alınabilen aşı kartı, yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve üzerinde güvenli turizm logosu bulunuyor.

Kimlik kartlarında bulunan karekod okutulunca otomatik olarak e-Nabız’a yönlendirme oluyor. İngilizce ve Türkçe olarak, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" şeklinde yer alıyor.

Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Uygulamaya giriş yapılınca pasaportun hesabım bölümünde tanımlı olması gerekiyor. Sonrasında ‘Pasaportlarım’ sekmesine gelerek ekle tuşu seçilip pasaport numarası eklenmesi gerekli.

Ana ekrana dönülerek ‘Covid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçilmeli.

Önünüze gelen ekranda ‘Aşı kartlarım’ tıklanarak ardından çıkan ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneğine tıklanmalı. Yapılan bu işlem sonrasında aşı kartında pasaport bilgilerinin görülmesi isteniyorsa tercih işaretlenecek ve devam edilecektir. Seçim gerçekleşmeden devam edilirse kart kayıtta kullanılan mevcut kimlik bilgileri oluşacaktır.

Yapılandan farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa ‘Hesabım’ bölümünden tanımlaması yapılabilecek. Öncesinde pasaport numarası tanımlanmış ise bir uyarı ekranı gelecektir. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilerek devam edilirse kimlik kartı en kısa sürede oluşturulacaktır.

Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

İlk olarak e-Nabız ekranına giriş yapılır.

Sonra ‘Keşfet’ menüsü altında yer alan ‘Aşı Takvimi’ sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda aşı takvimi görüntülenecektir. Aşı kartını bu ekran üzerinden indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna tıklayınız.

Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.

Aşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…

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