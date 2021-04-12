Aşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdırFenerbahçe 3 - 1 Gaziantep | MAÇ SONUCUErdoğan: Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engellediSon dakika | Rusya, Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı aldı!Rahatsızlanan usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı!Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burak Sergen hastalığı ne? | Sağlık durumu nasıl?Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir?Dikkat çeken açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptılar!LGBT nedir, ne demek? LGBT açılımı nedir? LGBT tarihi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Aşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!

Aşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın mensubunun "Aşı olduğu halde belirti gösteren oldu mu?" sorusuna "Aşıyı değerlendirme noktasında Bilim Kurulu dosyaları inceliyor. Etkisini önümüzdeki haftalarda açıklanmış olur." yanıtını verdi.

Aşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı. 

Bakan Koca, bir basın mensubunun "Aşı olduğu halde belirti gösteren oldu mu?" sorusu üzerine "Toplam vakalar içerinde ne kadar etkisinin olduğunu göstermeye çalıştım. Vefatlarla ilgili de sayıların yüksek olmadığını ama sonuçta aşıladığınız grup 60 yaş üstü, ek hastalığı çok olan kişiler. Aşıyı değerlendirme noktasında Bilim Kurulu dosyaları inceliyor. Etkisini önümüzdeki haftalarda açıklanmış olur." yanıtını verdi.

Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdırBakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT