Aşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Bakan Koca, bir basın mensubunun "Aşı olduğu halde belirti gösteren oldu mu?" sorusu üzerine "Toplam vakalar içerinde ne kadar etkisinin olduğunu göstermeye çalıştım. Vefatlarla ilgili de sayıların yüksek olmadığını ama sonuçta aşıladığınız grup 60 yaş üstü, ek hastalığı çok olan kişiler. Aşıyı değerlendirme noktasında Bilim Kurulu dosyaları inceliyor. Etkisini önümüzdeki haftalarda açıklanmış olur." yanıtını verdi.

Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır