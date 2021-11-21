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Aşı olmayan kalp hastaları risk altında! Uzmanlardan kritik uyarı!

Covid-19 aşısı olmayan kalp hastalarında ciddi bir risk ortaya çıktı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem'in ifadelerinde, Covid-19 geçirenler kişilerin, üç ay içinde kalp adalesi iltihabı riskinin 100 binde 45, aşı yapılanlarda ise 100 binde 2 kişi olarak ortaya çıktığı ve herkesin aşı olması gerektiği belirtildi.

Aşı olmayan kalp hastaları risk altında! Uzmanlardan kritik uyarı!

Aşılama oranının yüksek olduğu ve her geçen gün hızla devam ettiği Türkiye'de, özellikle kalp hastalarında aşı olma konusunda ciddi bir kuşku olduğu ifade ediliyor. Ancak son yapılan araştırmalara göre kalple ilgili rahatsızlıklar, aşı olmayan kişilerde daha fazla görülüyor. Bu kapsamda Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, son çalışmalarına göre kalp hastalarına aşı olmaları yönünde veriler sundu.

"AŞILAR ÇOK MASUM GÖZÜKÜYOR"

Açıklamada, Covid-19 aşısı olmayan kalp hastalarının yüksek risk altında oldukları yönünde bilgilendirmede bulunan ilgili alan Prof. Dr. Nurkalem, "Covid-19 geçirenlerde üç ay içinde kalp adalesi iltihabı riski 100 binde 45 kişide görülürken, aşı yapılanlarda 100 binde 2 kişi olarak ortaya çıkıyor. Covid-19 enfeksiyonunda çok yüksek oranlı ağır kalp tutulumları olduğunu düşünürsek, aşılar bu konuda çok masum gözüküyor. Bir kalp uzmanı ve araştırmacısı olarak görüşüm güvenle bu aşılar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan kalp hastaları risk altında! Uzmanlardan kritik uyarı!

AŞI OLMAMAK BİRÇOK RİSK BARINDIRIYOR

Aşı olan kalp hastalarının Covid-19'a yakalanması durumunda hastalığı her açıdan daha hafif geçirdiğini dile getiren Prof. Dr. Nurkalem, enfeksiyonunun sadece solunum yolunu etkilemekle sınırlı kalmadığı ve tüm vücut sistemlerini etkilediğini, özellikle pıhtı riskini çok fazla artırdığı ve çeşitli farkı zararlar da verdiğini belirtti.

ETKİLER 3-6 AY ARASI DEVAM EDİYOR

Hastalığı geçirdikten sonra tedbiri elden bırakmayıp kontrollerin yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurkalem "Bu etkiler Covid-19 sonrası 3-6 ay devam ettiğinden, 'Hastalığı geçirdim, bitti' denilmemesi ve bu süre zarfında kontrollere devam edilmesi hayati önem taşıyor. Dengeli beslenme için doktor tavsiyesi dışında takviye gıda ve ilaçlar alınmaması, moral motivasyonun yüksek tutulması diğer önemli etkenler. Kanda oksijen düzeyini ölçen basit bir parmak satürasyon cihazı ile günlük ölçüm yapılması, gereğinde hekim ile irtibat kurulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Aşı olmayan kalp hastaları risk altında! Uzmanlardan kritik uyarı!

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