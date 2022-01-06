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  3. Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya Açık'a katılamama riski yaşayan Djokovic, sağlık muafiyeti belgesiyle turnuvaya katılma şansı yakalamıştı. Ülkeye gelen Djokovic'in giriş vizesi iptal edildi ve mültecilerin kaldığı otele yollandı.

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

Teniste 2022 yılının ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık ile başlayacak. Daha önce Covid-19 aşısı olmadığı için turnuvaya katılamayacağı söylenen ancak  Avustralya Açık yönetiminin tıbbi sağlık muafiyetiyle turnuvaya katılma hakkı verdiği Novak Djokovic, Başbakan Scott Morrison'a takıldı. Giriş vizesi iptal edilen ve 8 saat Melbourne Havalimanı'nda kalan dünya bir numarası,  olumlu sonuç çıkmayınca sınır dışı edildi.

"FARKLI MUAMELE GÖRMEYECEK"

Djokovic belirsizliği sürerken konuyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan Morrison, "Sunumunu ve sunduklarını destekleyen kanıtları göstermesini bekliyoruz. Eğer kanıtları yetersizse, işte o zaman hiç kimseden farklı muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gidecek. Novak Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı. Yeterli kanıtlar sunarsa elbette tıbbi muafiyet alabilir ancak bu istisnaya hak kazanması, tamamen sunacaklarına bağlı" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

BABASI İSYAN ETTİ

8 saat boyunca ülkeye girebilmek için bekleyen ve mültecilerin yer aldığı otele yollandığı ifade edilen Novak Djokovic'in vizesi, sınır kuvvetlerine yeterli kanıt sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından Nevak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic, "Oğlumu saatlerdir esir tutuyorlar. Bu özgürlükçü dünya için bir mücadeledir, bu sadece Novak için değil, tüm dünya için bir mücadeledir! Yarım saat içinde gitmesine izin vermezlerse sokaklara döküleceğiz, bu herkesin kavgası" şeklinde açıklama bulundu.

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

DJOKOVİC'E DESTEK VERDİLER

Djokovic'in gönderildiği ve avukatları aracılığıyla çıkacak sonuç için çalışmaların yapıldığı otelin önüne gelen bir grup destekçi ise yıldız tenisçiye destekte bulundu. Sırpça yazıların olduğu pankartlar açan grup, Sırp şarkıları söyleyerek Djokovic'i motive etmeye çalıştı.

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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