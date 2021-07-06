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  3. Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Salgınla mücadele kapsamında başlatılan aşılamada, vatandaşları teşvik amacıyla dünya çapında çalışmalar yapılıyor. Aşı karşıtlığıyla mücadelede kimi ülkeler, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar getirirken Türkiye'de de aşı olanlara pozitif ayrımcılık gündemde. Peki aşı olanları ve olmayanları neler bekliyor?

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Bir yıldan uzun süredir mücadele edilen koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde tek etkili yöntem kitlesel aşılama olmasına rağmen aşı karşıtlığı, tüm dünya ülkelerinde hızla yayılıyor. Ülkemizde 53 milyon 770 bin 674 doz aşı uygulanırken 15 milyon 894 bin 281 kişinin ise iki doz aşılaması tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 'aşı karşıtlığı'nın söz konusu olmadığını ancak vatandaşların aşı kararsızlığı yaşadığını açıklamış, aşı uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren de vatandaşlara, aşı olmaları konusunda çok kez çağrıda bulunmuştu.

POZİTİF AYRIMCILIK DÖNEMİ

Artık sadece çağrıyla insanların aşıya teşvik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, ilgiyi artırmak amacıyla bazı etkinliklere aşı şartı konabileceği gündeme geldi. Kovid-19 aşısı yaptırana pozitif ayrımcılık uygulanarak aşının özendirilmesi hedefleniyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

ETKİNLİKLERE AŞI ŞARTI

Aşılamayı hızlandırmak için il yönetimleri gezici ekipler kuracak. Gençlerin aşıya ilgisini arttırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesi tartışılıyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları, gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor.

AŞI İNSANLARA GİDECEK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi, özellikle illerin taşralarına ulaşmak için daha yoğun uygulanacak. Aşının ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak.

Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

HER ŞEY 18 - 35 YAŞ ARASI İÇİN

Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı mekanizmalar devreye sokulacak.

Maske ve mesafe ile kurallara uyulması için denetimler arttırılırken, “pozitif ayrıştırma” uygulanacak.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Aşı yaptıranı ödüllendirmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlama tartışılıyor.

Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

3 AYDA EN AZ 15 MİLYON HEDEFİ

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki üç ay içerisinde en az 15 milyon kişiye daha aşı yapılması gerektiği, bunun sağlanması durumunda sonbahara güvenli girileceği değerlendiriliyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Aşı kampanyasının başında aşı olanların bir ay sonra ikinci dozlarına sıra geldiğinde günlük aşı sayısının 2 milyon doza çıkması gerektiği, aksi durumda aşılama oranında gerileme olacağı belirtiliyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

DELTA VARYANTI YÜZDE 5'E YAKLAŞTI

Delta varyantının Türkiye’de görülmesinden sonra oranı araştırılıyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

Bu varyantın Türkiye’deki vakalar arasındaki oranının yüzde 5’e yaklaştığı belirtiliyor. Normalleşmeyle birlikte yaz boyunca vaka sayısının 6-10 bin bandına çıkabileceği ifade ediliyor.

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

"NORMALLEŞMEYİ KURALSIZLIK OLARAK ALGILAMAMAK GEREKİR"

Uzmanlar, toplumsal normalleşmenin yanlış anlaşıldığını, bireysel kuralların devam ettiğinin anımsatılması gerektiği söylüyor:

Aşı olmayana kısıtlama değil, aşı olana normalleşme! Maç bileti, konser, sinema... İşte aşı olanlara uygulanacak ayrıcalıklar

“Maske-mesafe konusunda taviz verilmemeli. Psikolojik olarak sokağa çıkma yasağının olmaması, gece dışarıda kalabilmeyi, kuralsızlık olarak algılamamak gerekir.

Sadece toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar gevşedi. Bu nedenle yaz aylarında pandemide müzminleşme yaşanmaması için hem denetimlerin iyi yapılması, hem de kurallara uyulması gerekir.”

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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