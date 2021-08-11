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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamada bulunacak

Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durumu görüşmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamada bulunacak

Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları günden güne artmaya devam ederken salgının yönetilmesi konusunda verdiği tavsiye kararlarla süreci yöneten Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası ise Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunacak. 

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamada bulunacak

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka ve can kaybı sayısının yanı sıra, salgına karşı aşılama çalışmaları, aşı olmayanlara uygulanması düşünülen kararlar, Kovid-19 varyantları ve yerli aşı çalışmalarının konuşulması bekleniyor. 

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamada bulunacak

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.

BAKAN KOCA: AŞI OLUN, TEDBİRLERE UYUN 

Bakan Koca, koronavirüs tablosuna ilişkin olarak," Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun. " değerlendirmesinde bulundu. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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