Aşı olmayanlara para cezası mı geliyor? Umumi Hıfzıssıhha kanununda maddesi var

Koronavirüs sürecinde aşılama çalışmaları ile birlikte vaka ve vefat sayıları düşüyor. Bir an önce herkesi aşılayarak toplum bağışıklığı kazandırmak isteyen yöneticilerin ise aşı zorunluluğu ile ilgili nasıl kararlar alacağı merak ediliyor. Zorunlu olarak aşılama yapılmasının insan haklarına aykırı olduğu ifade edilirken aşı olmayanlara kısıtlamalar getirilerek aşıya teşvik edilecekleri söyleniyor.

PARA CEZASI UYGULANABİLİR

Zorunlu aşı uygulaması hakkında açıklamalar yapan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, aşı olmayanlara gelebilecek cezalar hakkında bilgi verdi. Aşım olmayanlara verilecek para cezalarının Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getiren Dr. Erşan San şunları söyledi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72’nci maddesinde böyle bir düzenleme var. Düzenleme net bir şekilde zorunlu aşının mümkün olabileceğini söylüyor. Bu eski bir kanun 1930 yılının kanunu. Ancak 64’üncü maddesinin affıyla bu tür tehlikeli salgın hastalık dediğimiz hastalıklara tatbiki mümkün gözüküyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın veya Sayın Cumhurbaşkanının adım atması gerekir. Bunun yaptırımı para cezası. Aşıyı tatbik etmeyi zorunlu hale getirmek yasal düzenlemeye göre bizce mümkün."

Zorunlu aşının uygulanmaması durumunda para cezasının uygulanması gerektiğini ifade eden Şen:

"Zorunlu aşının gereğini yerine getirmezseniz alınacak iki yöntem var: biri para cezası tatbiki. Bir diğeri de bazı tedbirlerin, yasakların tatbiki. Sağlık Bakanlığının, Cumhurbaşkanının, İl Umumi Hıfzıssıhha ve İlçe Umimi Hıfzıssıhha Meclisi dediğimiz, meclislerin kurulların kararları ile uygulamaya koyulabilir." dedi.

"BU BİR DEVLET ZORUNLULUĞU"

Türkiye Cumhuriyeti’nde yeterli aşı bulunamadığı için uzun süre böyle bir yöntem zaten düşünülmedi. Şu anda da tatbik edilen yöntem teşvik etme, özendirme, kamu spotlarıyla, yetkili makamlar vasıtasıyla özendirme şeklinde gidiyor. Ancak iş ciddi boyuta gelirse, devletin atmak zorunda olduğu adımlar vardır. Anayasa buna izin veriyor.

Eğer Meclis eli ile yeni bir düzenlemeye gidilmezse, Sağlık Bakanlığı'na 1930 yılının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bazı maddelerinde yetkiler tanınmış durumda.

DEVLETİN BU HAKKI VAR, İSTERSE UYGULAR

Böyle bir kararın hukuki yönden bir eksikliği olmadığını dile getiren Dr. Şen:

Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu aşı tatbik edilmiyor.

Bununla birlikte elimizde zorunlu aşıya geçebilme imkanı veren, para cezası karşılığında veya bazı tedbirleri, yasakları koyabilmeyi mümkün kılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’muz var.

Bu konuda devlet adım atar ya da atmaz, bunu bilebilmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.