Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu diyanet?

Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı vurulur mu? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

Koronavirüs salgınından korunmak için aşı vuracak vatandaşlar, Ramazan ayının yaklaşmasıyla Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı vurulur mu? sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, bu soruların cevaplarını vererek vatandaşları detaylıca bilgilendirdi.

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt yaptığı açıklamada "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir." dedi.

Vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içeriklerin olmadığına dikkatleri çeken Bozkurt, aşının orucu bozmadığını söyledi. Bozkurt açıklamasının devamında Ramazan ayı boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

ORUÇLUYKEN AŞI VURULUR MU?

İdris Bozkurt açıklamasının devamında gün içerisinde oruçluyken Covid-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini belirtti. Konuyla ilgili "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim." şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN KEFARET GEREKİR Mİ?

Covid-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum." değerlendirmesinde bulundu.

AŞI OLMAMAK GÜNAH MI?

Vatandaşların salgından korunması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Toplum sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Koruyucu tedbirler nelerse onlara riayet etmemiz gerekiyor. Riayet etmediğimiz takdirde hem kuralsız hareket etmiş oluruz hem de vebale girmiş oluruz. Başkasının hukukunu da ihlal etmiş oluruz ki bu da büyük bir günahtır. Aşı olmamak kişilerin tercihidir ama toplum sağlığını da mutlaka dikkate almaları gerekir." sözlerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Teravih namazıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' dedi.

Oruçluyken aşı olmak ile ilgili olarak da Erbaş, ''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadesine yer verdi.