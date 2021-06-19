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Aşı randevularında yaş sınırı 30'a düştü! Yarından itibaren...

Son dakika... Aşı kampanyaları tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir haber daha geldi. Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indirildiğini duyurdu.

Aşı randevularında yaş sınırı 30'a düştü! Yarından itibaren...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.'' dedi.

Koca, çeşitli nedenlerden dolayı aşılarını erteleyen ve randevularına gidemeyen vatandaşları da unutmadı ve 'Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler.'' mesajını paylaştı. 

 

 

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs aşılarına yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ciddi bir yan etkiye  rastlanılmamıştır. Bazı vatandaşlar aşı olduktan sonra yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerle karşılaşmışlardır. 

Fakat nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabilmektedir. Bu nedenle aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi gerekmektedir. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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