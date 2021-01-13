Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AŞILA NEDİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama işlemleri başlıyor. Çin'den getirilen 3 milyon doz aşının uygulanması ve bu sürecin takibini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri, hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

Aşıla uygulaması ile kovid aşı süreci takip edilebilecek. Aşı takvimi ve randevular gibi birçok işleve ulaşma imkanı sağlayacak olan doktorlar, sağlık personelleri ve vatandaşlar Aşıla uygulaması ile aşı dönemini takip edebilecek.

AŞILA NEREDEN VE NASIL İNDİRİLECEK?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

AŞILA NEREDEN İNDİRİLİR?

Aşıla uygulaması www.mobilmarket.sağlık.gov.tr adresinden, Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery marketlerden indirilebilir. Giriş yapabilmek için cep telefonunuza uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

AŞILA AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA

https://www.mhrs.gov.tr/ adresine girildikten sonra sağ üstte yer alan Randevu al kısmından T.C. kimlik numarası ve parolanızı girip doğru yönlendirmeleri yapıp aşı randevusunu alabilirsiniz.

Ayrıca E-devlet üzerinden T.C. numaranızı ve şifrenizi girip aşıla başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

182'den randevu alarak da Aşıla Aşı randevusu alabilirsiniz.

KİMLER KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.