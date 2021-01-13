Martin Skrtel'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!Eski gelin adayı Naz Mila hamamda yarı çıplak pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı!Takdir teşekkür hesaplama 2021 nasıl yapılır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır?UBER'ın sahibi Garrett Camp kimdir? Garrett Camp nereli, kaç yaşında?Uber geri döndü: İstanbullulara yeniden merhaba!Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 13 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatlarıUBER'in sahibi Travis Kalanick kimdir? Travis Kalanick nereli, kaç yaşında?UBER açıldı mı, ne zaman açılacak?ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel kataloğu | ŞOK'un kampanya haftasına özel ürünler geliyor!Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 13 Ocak Çarşamba
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma

Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çinli şirket SinoVac tarafından alınan 3 milyon dozunun sevkiyatı gerçekleştirilen CoronaVac aşısında, enjeksiyon işlemlerinin cuma günü başlaması bekelniyor. Peki Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma İşte detaylar...

Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemize sevkiyatı gerçekleştirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının test çalışmalarında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından oluşturulan AŞILA sistemi ile, aşılama işlemleri için randevu alınması gerektiği ve kaydı olmayan kişilere aşılama yapılamayacağının belirtilmesi üzerine vatandaşlar tarafından arama motorlarında Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma ifadeleri aratılıyor. İşte tüm detaylar...

AŞI TAKİP SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşısı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturmaAşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

AŞILA UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AŞILA KAYIT OLMA | ADIM ADIM AŞI KAYDI

Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olmaAşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olmaAşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT