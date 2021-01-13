Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemize sevkiyatı gerçekleştirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının test çalışmalarında sona gelindi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından oluşturulan AŞILA sistemi ile, aşılama işlemleri için randevu alınması gerektiği ve kaydı olmayan kişilere aşılama yapılamayacağının belirtilmesi üzerine vatandaşlar tarafından arama motorlarında Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? | Aşıla kayıt olma ifadeleri aratılıyor. İşte tüm detaylar...

AŞI TAKİP SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşısı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

AŞILA KAYIT OLMA | ADIM ADIM AŞI KAYDI