Aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin sırası belli oldu!
Günlük koronavirüs tablosunun paylaşılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda en çok aşı yapan ülkeleri ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin sıralamasına yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden ülkeler arasında belirlenen aşı sıralamasını kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda ''En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır'' dedi.
Paylaşımın devamında ise ''Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür'' ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşımlar;
En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021
Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür. pic.twitter.com/EzDMnM0AaP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021