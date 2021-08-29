Aşı yaptırmayan öğretmen, öğrencilerinin çoğuna koronavirüs bulaştırdı!

Birçok ülke yeni yüz yüze eğitim için çalışmalarını tamamlamış ve okulların açılmasına az bir süre kalmışken, ABD’de aşı olmanın ne derecede önemli olduğunu gözler önüne seren bir olay gerçekleşti. ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) görevli bilim insanları California’da aşı karşıtı bir ilkokul öğretmeninin ders verdiği sınıfta 26 öğrenciye koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

MASKE DAHİ TAKMAMIŞ!

Aşı karşıtı öğretmenin, sınıfta bulunan öğrencilerin yarısına Covid-1'un Delta Varyantını bulaştırdığı öğrenilirken, “Öğretmen semptomlar göstermesine rağmen iki gün boyunca okula gitti. Bu süre zarfında sınıfta maskesiz yazı okudu” ifadeleri kullanıldı.

SADECE ÖĞRENCİLERE DEĞİL, VELİLERE DE BULAŞTIRDI!

İnceleme yapan uzmanlar, okulda toplam aşı olmayan 2 öğretmenin bulunduğuna dikkat çektiler. Yetkililer, “Sınıftaki öğrencilerin yarısına, başka sınıflardaki 6 öğrenciye ve sınıftaki 8 veliye hastalık bulaştırıldı. Toplamda bir öğretmen 26 kişiye hastalık bulaştırdı." açıklamasında bulundular.

ÖĞRETMENE YAKIN OTURANLARA BULAŞTI!

Sınıfın oturma planını inceleyen CDC uzmanları, “Sınıfta öğretmene en yakın olanlar en çok hastalananlar arasında oldu” denildi. CDC Direktörü Rochelle Walensky de, “Kanıtlar bize aşı olmasına onay çıkan çocukların ve yetişkinlerin aşı olmasının, öğrenci, öğretmen, çalışanlar ve ziyaretçilerin maske takmasının, havalandırma sisteminin iyi çalışmasının, sosyal mesafeye uyulmasının ve düzenli test yapılmasının önemi gözler önüne serildi. Bunlar gibi katmanlı korunma stratejileri bunun önemini kanıtlıyor” dedi.