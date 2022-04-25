Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) görev tanımı nedir, Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) ne iş yapar, Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) Tanımı;

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Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) Maaşları

Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.15

Meslek Adı :

Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları);Dış mekan bitkilerini ve meyve ağaçlarını tanıyan, bitki türlerine uygun çöğür bitkilerini tanıyan, bitki türüne uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uygun aşı yapmayı kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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