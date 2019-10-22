ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 96'uncı yılını, milletçe tek yürek olarak kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Dr. Yıldırım, mesajında, "Bağımsızlığımızın en büyük teminatı olan Cumhuriyetimizin devamlılığı için, milli birlik ve beraberlik içinde yaşamak, ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza dek vatan toprağımız üzerinde dalgalanmasını sağlamak en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Kurutuluş Savaşı'nın ülkemizin yaşadığı en zor süreçlerden olduğunu anımsatan Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadeler yer aldı.

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, ulusumuzun verdiği büyük mücadelenin zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyet'le taçlandırılması, iç ve dış düşmanlarımız için en büyük ders olmuştur. Cumhuriyetimizin ilanının 96'ıncı yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anarken, Cumhuriyet Bayramlarımızı hep aynı coşku ve heyecanla kutlamayı diliyorum."

Kaynak: İHA