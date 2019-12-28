Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, her gelen yılın ümit ve sevincini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, "Kaç yaşında olursak olalım, yılbaşları yeni bir başlangıcı temsil ettiğinden, içimizdeki umutlar yeniden hayat buluyor" dedi.

Ailelerin, ulusların ve dünyanın huzur ve birliktelikle pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğini kaydeden Dr. Yıldırım, "2020 yılının huzur ve sağlıklı günleri beraberinde getirmesi dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA