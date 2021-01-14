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Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? | Aşılama sırası

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde başlayan aşılama, birçok soruyu beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama işlemlerinde öncelikli meslek grupları da belli oldu. Peki Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak?

Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? | Aşılama sırası

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde başlayan aşılama, birçok soruyu beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama işlemlerinde öncelikli meslek grupları da belli oldu. Peki Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? İşte detaylar...

AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI HANGİLERİ? | AŞI ÖNCE KİMLERE VURULACAK?

Aşılama ilk olarak sağlık kurumlarında çalışanlara yapılacak. Sonraki meslek grubu ise 2. aşamada yer alan hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler olacak. Üçüncü aşamada diğer meslek gruplarına uygulanacak olan CoronaVac aşısı son olarak ise sırası geldiği halde aşı olmayanlara yapılacak.

1. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Sağlık kurumunda çalışanlar

(kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi stajyer öğrencileri dahil),

tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B- Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C- 65 yaş üstü bireyler

  • 85 yaş üstü bireyler
  • 80 - 84 yaş arası bireyler
  • 75 - 79 yaş arası bireyler
  • 70 - 74 yaş arası bireyler
  • 65 - 69 yaş arası bireyler

2. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler

B- 50 - 64 yaş arası bireyler

  • 60 - 64 yaş arası bireyler
  • 55 - 59 yaş arası bireyler
  • 50 - 54 yaş arası bireyler

3. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Kronik hastalığı olan kişiler

  • 40 - 49 yaş arası bireyler
  • 30 - 39 yaş arası bireyler
  • 18 - 29 yaş arası bireyler

B- Diğer Gruplar

  • 40 - 49 yaş arası bireyler
  • 30 - 39 yaş arası bireyler
  • 18 - 29 yaş arası bireyler

4. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

Zamanı geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler

AŞILAMA SIRASI

Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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