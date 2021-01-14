Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? | Aşılama sırası

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde başlayan aşılama, birçok soruyu beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama işlemlerinde öncelikli meslek grupları da belli oldu. Peki Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? İşte detaylar...

AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI HANGİLERİ? | AŞI ÖNCE KİMLERE VURULACAK?

Aşılama ilk olarak sağlık kurumlarında çalışanlara yapılacak. Sonraki meslek grubu ise 2. aşamada yer alan hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler olacak. Üçüncü aşamada diğer meslek gruplarına uygulanacak olan CoronaVac aşısı son olarak ise sırası geldiği halde aşı olmayanlara yapılacak.

1. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Sağlık kurumunda çalışanlar

(kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi stajyer öğrencileri dahil),

tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B- Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C- 65 yaş üstü bireyler

85 yaş üstü bireyler

80 - 84 yaş arası bireyler

75 - 79 yaş arası bireyler

70 - 74 yaş arası bireyler

65 - 69 yaş arası bireyler

2. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kritik görevlerdeki kişiler

Zabıta, özel güvenlik

Adalet Bakanlığı

Cezaevleri

Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri )

Gıda sektörü

Taşımacılık sektöründe çalışanlar

B- 50 - 64 yaş arası bireyler

60 - 64 yaş arası bireyler

55 - 59 yaş arası bireyler

50 - 54 yaş arası bireyler

3. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

A- Kronik hastalığı olan kişiler

40 - 49 yaş arası bireyler

30 - 39 yaş arası bireyler

18 - 29 yaş arası bireyler

B- Diğer Gruplar

40 - 49 yaş arası bireyler

30 - 39 yaş arası bireyler

18 - 29 yaş arası bireyler

4. AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

Zamanı geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler

AŞILAMA SIRASI