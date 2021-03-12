Aşıdan dolayı ölen oldu mu? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını askıya aldığını bildiklerini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu aşı ile ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 335 milyonun üzerinde koronavirüs aşısının uygulandığını ifade ederek, koronavirüs aşısından dolayı hiç kimsenin yaşamını yitirmediği vurguladı. Ghebreyesus ayrıca koronavirüs sebebiyle en az 2,6 milyon kişinin öldüğünü ifade etti.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ GHEBREYESUS'TAN UYARI

"Aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek." diyen Ghebreyesus, Johnson and Johnson şirketinin koronavirüs aşısına bugün acil kullanım için onay verdiklerini belirtti. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada söz konusu aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onay verdiği dördüncü aşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Acil kullanımına onay verdikleri aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kullanılacağını belirten Ghebreyesus, COVAX girişiminin Johnson and Johnson firmasına 500 milyon doz aşı siparişi verdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,, COVAX kapsamında 38 ülkeye 29 milyon doz aşı gönderdiklerini, küresel çapta uygulanan 335 milyon doz koronavirüs aşısının 144 ülkede yapıldığını ve bunların yüzde 76'sının yalnızca 10 ülkede uygulandığının altını çizdi.

Ghebreyesus "Aşıların adaletsiz dağılımı, pandemiyi sona erdirmek ve küresel bir iyileşme sağlamak için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

COVAX'ın da dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı "The ACT Accelerator" Programı için ülkelerin sadece 11 milyar dolar taahhütte bulunduğunu, 22,1 milyar dolar finansman açığı olduğunu ifade eden Ghebreyesus, ülkelere "The ACT Accelerator" için finansal destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.