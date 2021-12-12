Aside ne demek, TDK'ya göre Aside kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aside ne demek? Aside TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aside kelimesi. Peki aside ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aside nedir, aside kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASİDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aside kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aside kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aside kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği

