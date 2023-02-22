Asier Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asier Benito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asier Benito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asier Benito 11 Şubat 1995 tarihinde Amurrio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Asier Benito Sasiain şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asier Benito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Asier Benito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Asier Benito'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Asier Benito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asier Benito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asier Benito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asier Benito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

2 Temmuz 2019 yılında Eibar

7 Ağustos 2019 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Eibar

8 Eylül 2020 yılında CD Numancia

30 Haziran 2021 yılında Eibar

1 Temmuz 2021 yılında Asteras Tripoli

Asier Benito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asier Benito şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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