Asier İllarramendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier İllarramendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asier İllarramendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asier İllarramendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asier İllarramendi 8 Mart 1990 tarihinde Mutriku şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Asier Illarramendi Andonegi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asier İllarramendi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Asier İllarramendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 26 Ağu 2015 tarihinde katılmıştır. Asier İllarramendi'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asier İllarramendi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/illarra4

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/illarra4/

Asier İllarramendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Asier İllarramendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Asier İllarramendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asier İllarramendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2010 yılında Sociedad

12 Temmuz 2013 yılında Real

26 Ağu 2015 yılında Sociedad

Asier İllarramendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asier İllarramendi şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Asier İllarramendi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.