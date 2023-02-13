Asier Riesgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Riesgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asier Riesgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asier Riesgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asier Riesgo 6 Ekim 1983 tarihinde Deba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Asier Riesgo Unamuno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asier Riesgo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Asier Riesgo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Asier Riesgo'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asier Riesgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Asier Riesgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Asier Riesgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asier Riesgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2002 yılında Sociedad

1 Ağu 2002 yılında Eibar

31 Aralık 2004 yılında Sociedad

1 Temmuz 2008 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2009 yılında Sociedad

1 Temmuz 2010 yılında Osasuna

28 Temmuz 2015 yılında Eibar

2 Eylül 2019 yılında Girona FC

8 Eylül 2020 yılında CD Leganés

Asier Riesgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asier Riesgo şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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